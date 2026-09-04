Aserbaidschan und Schweden beraten über bilaterale Beziehungen und regionale Sicherheit

Baku, 4. September, AZERTAC

Aserbaidschans Außenminister Jeyhun Bayramov hat den neu ernannten schwedischen Botschafter in Aserbaidschan, Louise Morsing, empfangen. Im Mittelpunkt des Treffens standen die Entwicklung der bilateralen Beziehungen und Fragen der regionalen Sicherheit.

Erörtert wurden unter anderem die Perspektiven des politischen Dialogs, der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sowie der Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung und humanitäre Kontakte. Die Seiten betonten zudem die Bedeutung regelmäßiger politischer Konsultationen und hochrangiger gegenseitiger Besuche.

Minister Bayramov informierte den schwedischen Botschafter über die Bemühungen Aserbaidschans um einen dauerhaften Frieden und Stabilität in der Region, den Prozess der Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie neue Möglichkeiten der regionalen Zusammenarbeit.

Auch die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der EU, regionale Konnektivität und Energiesicherheit wurden erörtert.