Aserbaidschan und Thailand erörtern Zusammenarbeit in konsularischen Angelegenheiten

Baku, 12. Juni, AZERTAC

In Baku haben die ersten diplomatischen Konsultationen zwischen den Außenministerien Aserbaidschans und Thailands stattgefunden.

Die Konsultationen wurden von der aserbaidschanischen Delegation unter der Leitung von Emil Seferov, Leiter der Konsularabteilung, und von der thailändischen Delegation unter der Leitung von Mungkorn Pratoomkaew, Generaldirektor der Abteilung für konsularische Angelegenheiten.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen der aktuelle Stand und die Perspektiven der bilateralen Zusammenarbeit im Konsularbereich. Erörtert wurden unter anderem der Ausbau der vertraglich-rechtlichen Grundlage, neue Kooperationsmechanismen sowie die Stärkung institutioneller Beziehungen.

Darüber hinaus tauschten sich die beiden Seiten über Erfahrungen bei der Evakuierung von Staatsbürgern in Krisensituationen, die konsularische Unterstützung in Notfällen sowie die Digitalisierung konsularischer Dienstleistungen aus.