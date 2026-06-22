Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

AMTLICHE CHRONIK

Aserbaidschan und Turkmenistan tauschen unterzeichnete Dokumente aus AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Am 22. Juni fand unter Beteiligung des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und des Präsidenten Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedow, eine Zeremonie zum Austausch der zwischen Aserbaidschan und Turkmenistan unterzeichneten Dokumente statt.

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Serdar Berdimuhamedow unterzeichneten die Gemeinsame Erklärung.

Der Vorsitzende des Staatlichen Zollkomitees der Republik Aserbaidschan, Schahin Baghirov, und der Vorsitzende des Zolldienstes Turkmenistans, Maksat Hudaykuliyev, tauschten die „Technischen Spezifikationen für den erstmaligen Informationsaustausch über Waren und Fahrzeuge, die zwischen der Republik Aserbaidschan und Turkmenistan transportiert werden“, aus.

Der Vorsitzende des Staatlichen Zollkomitees der Republik Aserbaidschan, Schahin Baghirov, und der Vorsitzende des Zolldienstes Turkmenistans, Maksat Hudaykuliyev, tauschten das „Protokoll über die Zusammenarbeit im Bereich der Zollstatistik des gegenseitigen Handels zwischen dem Staatlichen Zollkomitee der Republik Aserbaidschan und dem Staatlichen Zolldienst Turkmenistans“ aus.

Der aserbaidschanische Minister für Jugend und Sport, Farid Gayibov, und der Vorsitzende des Staatlichen Komitees für Körperkultur und Sport Turkmenistans, Allaberdi Saparov, tauschten das „Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit im Bereich des Sports zwischen dem Ministerium für Jugend und Sport der Republik Aserbaidschan und dem Staatlichen Komitee für Körperkultur und Sport Turkmenistans“ aus.

Der aserbaidschanische Minister für Arbeit und sozialen Schutz der Bevölkerung, Anar Aliyev, und der turkmenische Minister für Arbeit und sozialen Schutz der Bevölkerung, Muhammetseyit Sylapov, tauschten das „Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit im Bereich Arbeit und sozialer Schutz der Bevölkerung zwischen dem Ministerium für Arbeit und sozialen Schutz der Bevölkerung der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Arbeit und sozialen Schutz der Bevölkerung Turkmenistans“ aus.

Der aserbaidschanische Gesundheitsminister Teymur Musayev und der turkmenische Minister für Gesundheit und medizinische Industrie, Myratberdi Gayypov, tauschten das „Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zwischen dem Gesundheitsministerium der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Gesundheit und medizinische Industrie Turkmenistans“ aus.

Der Ko-Vorsitzende der Gemeinsamen Aserbaidschanisch-Turkmenischen Regierungskommission, der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov, und der turkmenische Minister für Gesundheit und medizinische Industrie, Myratberdi Gayypov, tauschten das „Abkommen über die Zusammenarbeit im Bereich der Lebensmittelsicherheit zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung Turkmenistans“ aus.

Der Ko-Vorsitzende der Gemeinsamen Aserbaidschanisch-Turkmenischen Regierungskommission, der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov, und der turkmenische Minister für Industrie und Bauproduktion, Toyguly Nurov, tauschten das „Programm zur Zusammenarbeit im Industriebereich für die Jahre 2026–2028 zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung Turkmenistans“ aus.

Der aserbaidschanische Energieminister Parviz Schahbazov und der stellvertretende Vorsitzende des Ministerkabinetts Turkmenistans sowie Vorsitzende des staatlichen Konzerns „Turkmenneft“, Guvanch Agajanov, tauschten das „Abkommen über die Zusammenarbeit im Energiebereich zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung Turkmenistans“ aus.

Der Ko-Vorsitzende der Gemeinsamen Aserbaidschanisch-Turkmenischen Regierungskommission, der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov, und der stellvertretende Vorsitzende des Ministerkabinetts Turkmenistans, Hojamyrat Geldimyradov, tauschten das „Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit im Bereich der Landwirtschaft zwischen dem Landwirtschaftsministerium der Republik Aserbaidschan und dem Landwirtschaftsministerium Turkmenistans“ aus.

Der Ko-Vorsitzende der Gemeinsamen Aserbaidschanisch-Turkmenischen Regierungskommission, der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov, und der stellvertretende Vorsitzende des Ministerkabinetts Turkmenistans, Hojamyrat Geldimyradov, tauschten das „Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit zwischen der Zentralbank der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Turkmenistans“ aus.

Der Ko-Vorsitzende der Gemeinsamen Aserbaidschanisch-Turkmenischen Regierungskommission, der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov, und der stellvertretende Vorsitzende des Ministerkabinetts Turkmenistans, Hojamyrat Geldimyradov, tauschten das „Abkommen über die Hauptrichtungen der Entwicklung und Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung Turkmenistans“ aus.

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov und der stellvertretende Vorsitzende des Ministerkabinetts sowie Außenminister Turkmenistans, Rashid Meredov, tauschten das „Kooperationsprogramm für die Jahre 2026–2029 zwischen dem Außenministerium der Republik Aserbaidschan und dem Außenministerium Turkmenistans“ aus.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Staatsbankett zu Ehren des Präsidenten von Turkmenistan im Namen von Präsident Ilham Aliyev ausgerichtet VIDEO
  • 22.06.2026 [20:08]

Staatsbankett zu Ehren des Präsidenten von Turkmenistan im Namen von Präsident Ilham Aliyev ausgerichtet VIDEO

Präsident Ilham Aliyev und Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow geben Presseerklärungen ab AKTUALISIERT VIDEO
  • 22.06.2026 [19:05]

Präsident Ilham Aliyev und Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow geben Presseerklärungen ab AKTUALISIERT VIDEO

Ilham Aliyev und Serdar Berdimuhamedow treffen sich in erweitertem Kreis  AKTUALISIERT VIDEO
  • 22.06.2026 [16:47]

Ilham Aliyev und Serdar Berdimuhamedow treffen sich in erweitertem Kreis  AKTUALISIERT VIDEO

Präsidenten Aserbaidschans und Turkmenistans nehmen an Online-Zeremonie zur Übergabe des Tankers „Dostlug“ teil VIDEO
  • 22.06.2026 [12:36]

Präsidenten Aserbaidschans und Turkmenistans nehmen an Online-Zeremonie zur Übergabe des Tankers „Dostlug“ teil VIDEO

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Serdar Berdimuhamedow treffen sich unter vier Augen VIDEO
  • 22.06.2026 [11:10]

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Serdar Berdimuhamedow treffen sich unter vier Augen VIDEO

Offizieller Empfang von Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow in Baku VIDEO
  • 22.06.2026 [10:57]

Offizieller Empfang von Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow in Baku VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation aus dem Repräsentantenhaus des Haschemitischen Königreichs Jordanien VIDEO
  • 21.06.2026 [13:07]

Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation aus dem Repräsentantenhaus des Haschemitischen Königreichs Jordanien VIDEO

Präsident Ilham Aliyev zeichnet prominente gesellschaftliche und politische Persönlichkeit Gurban Gurbanov mit Freundschaftsorden aus VIDEO
  • 19.06.2026 [12:47]

Präsident Ilham Aliyev zeichnet prominente gesellschaftliche und politische Persönlichkeit Gurban Gurbanov mit Freundschaftsorden aus VIDEO

Video zu Jahresversammlung der Islamischen Entwicklungsbankgruppe auf den Social-Media-Konten von Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht VIDEO
  • 19.06.2026 [10:43]

Video zu Jahresversammlung der Islamischen Entwicklungsbankgruppe auf den Social-Media-Konten von Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht VIDEO

VIDEOS

Aserbaidschan und Turkmenistan tauschen unterzeichnete Dokumente aus AKTUALISIERT VIDEO

Leiter des Büros des Europarats in Baku ins Außenministerium einbestellt

  • 22.06.2026 [20:47]

AzerTelecom und Telecom Armenia unterzeichnen Abkommen über Internet-Transitverkehr

  • 22.06.2026 [20:31]

Salzproduktion in Aserbaidschan steigt um 30 Prozent

  • 22.06.2026 [20:22]

Staatsbankett zu Ehren des Präsidenten von Turkmenistan im Namen von Präsident Ilham Aliyev ausgerichtet VIDEO

  • 22.06.2026 [20:08]

US-Unternehmen prüfen Investitionsprojekte in Aserbaidschan

  • 22.06.2026 [20:04]

Mehr als 59 Milliarden Kubikmeter Gas über TAP nach Europa transportiert

  • 22.06.2026 [19:23]

Präsident Ilham Aliyev und Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow geben Presseerklärungen ab AKTUALISIERT VIDEO

  • 22.06.2026 [19:05]

Undav pulverisiert All-Time-WM-Rekord

  • 22.06.2026 [18:21]

Präsident Usbekistans empfängt aserbaidschanischen Botschafter

  • 22.06.2026 [18:13]

Premierminister Ali Asadov trifft Präsidenten des jordanischen Repräsentantenhauses

  • 22.06.2026 [18:03]

Nigar Mammadova: Muslimische Parlamentarierinnen spielen wichtige Rolle für Entwicklung und Frieden

  • 22.06.2026 [17:55]

Jordanischer Parlamentspräsident zu Besuch in Baku – Gespräche über Ausbau der bilateralen Beziehungen

  • 22.06.2026 [17:40]

Serdar Berdimuhamedow: Turkmenisch-aserbaidschanische Zusammenarbeit entspricht langfristigen Interessen unserer Länder

  • 22.06.2026 [17:32]

Präsident des Repräsentantenhauses des Haschemitischen Königreichs Jordanien besucht Ehrenallee und Siegespark in Baku

  • 22.06.2026 [17:30]

Präsident Ilham Aliyev: Wir haben Turkmenistans Neutralitätspolitik stets unterstützt und werden dies auch weiterhin tun

  • 22.06.2026 [17:15]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschanisch-turkmenische Zusammenarbeit im Bereich Transport und Logistik trägt langfristigen Charakter

  • 22.06.2026 [17:11]

Serdar Berdimuhamedow ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev

  • 22.06.2026 [16:56]

Ilham Aliyev und Serdar Berdimuhamedow treffen sich in erweitertem Kreis  AKTUALISIERT VIDEO

  • 22.06.2026 [16:47]

Präsidentin der Nationalversammlung Mosambiks in Aserbaidschan eingetroffen

  • 22.06.2026 [16:02]

Aserbaidschan und Turkmenistan tauschen unterzeichnete Dokumente aus AKTUALISIERT VIDEO

  • 22.06.2026 [15:35]

Aserbaidschanische Badminton-Spielerin gewinnt Bronze in Serbien

  • 22.06.2026 [15:05]

Keir Starmer kündigt Rückzug an

  • 22.06.2026 [14:48]

Nächster WM-Coup: Kap Verde schockt auch Uruguay

  • 22.06.2026 [13:18]

Große Rückkehr: Weitere 20 Familien in das Dorf Schukurbeyli angesiedelt

  • 22.06.2026 [13:05]

Präsidenten Aserbaidschans und Turkmenistans nehmen an Online-Zeremonie zur Übergabe des Tankers „Dostlug“ teil VIDEO

  • 22.06.2026 [12:36]

ANAMA: Vorige Woche mehr als 5 Hundert nicht explodierte Kampfmittel gefunden und entschärft

  • 22.06.2026 [12:17]

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Serdar Berdimuhamedow treffen sich unter vier Augen VIDEO

  • 22.06.2026 [11:10]

Ölpreise an Börsen geben nach

  • 22.06.2026 [11:02]

Offizieller Empfang von Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow in Baku VIDEO

  • 22.06.2026 [10:57]

Präsident des jemenitischen Repräsentantenhauses in Baku eingetroffen

  • 22.06.2026 [10:36]

Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow zu Staatsbesuch in Aserbaidschan eingetroffen

  • 22.06.2026 [10:21]

Aserbaidschanische Boxer gewinnen zwölf Medaillen beim Turnier „Olympic Hopes“

  • 21.06.2026 [20:51]

Aserbaidschanischer Boxer gewinnt Gold beim Weltcup

  • 21.06.2026 [15:36]

Weitere Lieferung von Erdölprodukten aus Aserbaidschan nach Armenien

  • 21.06.2026 [15:33]

Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation aus dem Repräsentantenhaus des Haschemitischen Königreichs Jordanien VIDEO

  • 21.06.2026 [13:07]

Erstes internationales Tango-Festival in Aserbaidschan eröffnet

  • 21.06.2026 [11:31]

Fußball-WM: So geht es für Deutschland nach dem Gruppensieg weiter

  • 21.06.2026 [11:20]

Fußball-WM: Niederlande besiegen Schweden - Tunesien scheidet gegen Japan aus

  • 21.06.2026 [11:14]

Aserbaidschan und Usbekistan erörtern Entwicklung ihrer bündnispartnerschaftlichen Beziehungen

  • 21.06.2026 [11:04]

Stichwahl: Kolumbien wählt neuen Präsidenten

  • 21.06.2026 [10:59]

ATP-Turnier in Halle: Zverev verliert Halbfinale

  • 21.06.2026 [10:55]

Aserbaidschan bekundet Solidarität mit Flüchtlingen weltweit

  • 21.06.2026 [00:38]

Pakistan: Sieben Tote bei Bombenanschlag

  • 20.06.2026 [18:00]

Präsident des jordanischen Repräsentantenhauses zu Besuch in Aserbaidschan

  • 20.06.2026 [17:51]

Experte fordert mehr Pragmatismus Europas gegenüber Aserbaidschan und der Türkei

  • 20.06.2026 [17:37]

Britischer Handelsminister besucht bald Aserbaidschan und Kasachstan

  • 20.06.2026 [16:16]

Aserbaidschan und Belarus erörtern militärische Zusammenarbeit

  • 20.06.2026 [16:03]

AzerGold und somalische Entwicklungsbank prüfen Kooperation im Rohstoffsektor

  • 20.06.2026 [14:00]

Gold- und Silberpreise geben weiter nach

  • 20.06.2026 [13:54]

Preis für aserbaidschanisches Öl gestiegen

  • 20.06.2026 [13:52]

Ölpreise steigen auf den Weltmärkten

  • 20.06.2026 [13:48]

Zahl der Ebola-Toten in DR Kongo auf über 240 gestiegen

  • 20.06.2026 [10:26]

Fußball-Weltmeisterschaft: Türkei verliert gegen Paraguay und hat keine Chance mehr auf ein Weiterkommen

  • 20.06.2026 [10:17]

Neue Kompositionen von Mozart entdeckt

  • 20.06.2026 [10:10]

Aserbaidschans Außenminister trifft scheidenden malaysischen Botschafter

  • 19.06.2026 [21:00]

Erdbeben an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze registriert

  • 19.06.2026 [20:28]

US-Kongressabgeordneter besucht ANAMA

  • 19.06.2026 [20:12]

Aserbaidschan und Türkei vertiefen Zusammenarbeit in der Militärlogistik

  • 19.06.2026 [19:00]

Aserbaidschan und Union der Komoren stärken Zusammenarbeit

  • 19.06.2026 [18:53]

Deutscher Botschafter beendet Mission in Aserbaidschan

  • 19.06.2026 [18:48]

Milli-Majlis billigt Visumabkommen zwischen Aserbaidschan und Ecuador

  • 19.06.2026 [18:44]

Aserbaidschan und IGAD-Mitgliedstaaten Afrikas prüfen Aussichten für Zusammenarbeit

  • 19.06.2026 [18:40]

Außenministerien von Aserbaidschan und Lettland führen strategischen Dialog

  • 19.06.2026 [18:35]

Regionale Fragen im Telefongespräch zwischen aserbaidschanischem und pakistanischem Außenminister erörtert

  • 19.06.2026 [18:34]

Aserbaidschan und Rumänien bewerten Zusammenarbeit in den Bereichen Transitverkehr und Digitalisierung

  • 19.06.2026 [18:26]

Aserbaidschan bei 6. Treffen der Energieminister der SCO vertreten

  • 19.06.2026 [18:05]

Skandal um falsche Todesmeldung bei der WM

  • 19.06.2026 [18:03]

Aserbaidschans reiches kulinarisches Erbe in Sofia präsentiert

  • 19.06.2026 [17:41]

Aserbaidschan und Ägypten erörtern Aussichten für wirtschaftliche Zusammenarbeit

  • 19.06.2026 [17:37]

Teeexporte aus Aserbaidschan um 21 Prozent gestiegen

  • 19.06.2026 [17:33]

Israfil Mammadov: SOFAZ-Investitionen in Italien belaufen sich auf 3 Milliarden US-Dollar

  • 19.06.2026 [17:13]

US-Armee: Drei Tote bei Angriff auf mutmaßliches Drogenschmuggelboot im Pazifik

  • 19.06.2026 [16:20]

Baku richtet Europäische Konferenz für Wassersport aus

  • 19.06.2026 [15:49]

Aserbaidschan und der Heilige Stuhl vertiefen Zusammenarbeit auf Grundlage von Respekt und Freundschaft

  • 19.06.2026 [15:12]

Aserbaidschan und Pakistan erörtern Perspektiven wirtschaftlicher Zusammenarbeit

  • 19.06.2026 [15:10]

Aserbaidschan und Italien vertiefen Dialog im Kulturbereich

  • 19.06.2026 [14:22]

Ölpreise an Börsen zugelegt

  • 19.06.2026 [14:17]

Präsident Ilham Aliyev zeichnet prominente gesellschaftliche und politische Persönlichkeit Gurban Gurbanov mit Freundschaftsorden aus VIDEO

  • 19.06.2026 [12:47]

Aserbaidschan und Iran erörtern wirtschaftliche Zusammenarbeit

  • 19.06.2026 [12:11]

WM: Mexiko macht Gruppensieg perfekt

  • 19.06.2026 [11:33]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 80 US-Dollar

  • 19.06.2026 [11:19]

Aserbaidschan siedelt weitere 18 Familien in Stadt Khankendi um

  • 19.06.2026 [11:11]

Video zu Jahresversammlung der Islamischen Entwicklungsbankgruppe auf den Social-Media-Konten von Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht VIDEO

  • 19.06.2026 [10:43]

Aserbaidschan und Rumänien erörtern aktuellen Stand strategischer Partnerschaft

  • 18.06.2026 [21:02]

Bakuer Erklärung zu Künstlicher Intelligenz und Menschenrechten verabschiedet

  • 18.06.2026 [21:00]

Aserbaidschan und Russland erörtern parlamentarische Beziehungen

  • 18.06.2026 [20:52]

Al-Jasser: Sukuk begrenzen Risiko einer übermäßigen Verschuldung

  • 18.06.2026 [20:12]

Aserbaidschan und Rumänien erörtern zentrale Bereiche wirtschaftlicher und handelspolitischer Zusammenarbeit

  • 18.06.2026 [19:52]

Aserbaidschan und Türkischer Investitionsfonds erörtern Möglichkeiten zum Ausbau der Zusammenarbeit

  • 18.06.2026 [19:38]

Schwedischer Botschafter über Normalisierungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien informiert

  • 18.06.2026 [18:13]

Ombudsinstitutionen Aserbaidschans und Bosnien und Herzegowinas unterzeichnen Memorandum

  • 18.06.2026 [18:04]

Außenminister von Aserbaidschan und Bangladesch erörtern bilaterale Beziehungen

  • 18.06.2026 [17:53]

Islamische Entwicklungsbank investiert 1,3 Milliarden US-Dollar in Projekte in Aserbaidschan

  • 18.06.2026 [17:46]

USA: Apple und Intel einigen sich auf Chipproduktion in den USA

  • 18.06.2026 [17:40]

Jahresversammlung der Islamischen Entwicklungsbankgruppe in Baku eröffnet – Präsident Ilham Aliyev nimmt teil AKTUALISIERT-2 VIDEO

  • 18.06.2026 [17:26]

Edelmetallpreise: Preise für Gold und Silber gesunken

  • 18.06.2026 [16:42]

13 aserbaidschanische Judoka nehmen am Europacup in Berlin teil

  • 18.06.2026 [16:08]

BTC-Pipeline transportiert über 10,5 Millionen Tonnen Öl von Januar bis Mai

  • 18.06.2026 [15:25]

WM: Fußball-Ikone geht auf Cristiano Ronaldo los

  • 18.06.2026 [15:03]

UNO-Bericht: 2025 gab es Millionen Opfer von Extremwetter in Afrika

  • 18.06.2026 [15:02]