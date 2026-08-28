Aserbaidschan unterstützt neuen OIC-Generalsekretär

Baku, 28. August, AZERTAC

Der stellvertretende Außenminister Aserbaidschans, Yaltschin Rafiyev, hat an der außerordentlichen Sitzung des Rates der Außenminister der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Dschidda teilgenommen.

Bei der Sitzung wurde der frühere Außenminister Mauretaniens, Ismail Ould Cheikh Ahmed, einstimmig zum neuen OIC-Generalsekretär gewählt. Rafiyev gratulierte ihm und sicherte ihm die volle Unterstützung Aserbaidschans zu. Zugleich würdigte er die Arbeit des scheidenden Generalsekretärs Hissein Brahim Taha.

Rafiyev betonte, dass Aserbaidschan 2027 den OIC-Gipfel ausrichten und den Vorsitz der Organisation übernehmen werde. Er bekräftigte zudem Aserbaidschans prinzipielle Haltung zur Palästina-Frage und die Unterstützung für das palästinensische Volk, insbesondere in den Bereichen Bildung und Gesundheitswesen.