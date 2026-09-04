Aserbaidschan wird zum Verkehrs- und Energieknoten Eurasiens

Astana, 4. September, AZERTAC

Aserbaidschan entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Verkehrs-, Energie- und Logistikknoten Eurasiens. Nach Einschätzung der kasachischen Expertin Guldana Okassova gewinnt Bakus Rolle in der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) vor allem im Bereich Verkehr, Energie und regionaler Vernetzung an Bedeutung.

Besonders wichtig ist dabei die Zusammenarbeit mit Kasachstan über das Kaspische Meer und den Mittleren Korridor. Die Route China – Zentralasien – Kasachstan – Kaspisches Meer – Aserbaidschan – Türkei – Europa könnte zu einer der wichtigsten Verkehrsverbindungen zwischen dem SOZ-Raum und Europa werden. Voraussetzung dafür seien höhere Kapazitäten, abgestimmte Tarife und eine weitere Digitalisierung der Transportverfahren.

Auch im Energiebereich wächst die Bedeutung Aserbaidschans. Baku entwickelt gemeinsam mit Partnern in Zentralasien, der Türkei und Europa neue Projekte im Bereich grüner Energie und Energieverbindungen. Damit beschränkt sich die Rolle Aserbaidschans nicht mehr auf die eines Transitlandes. Vielmehr entwickelt sich das Land zu einem strategischen Bindeglied zwischen Zentralasien, China, dem Südkaukasus, der Türkei und Europa.