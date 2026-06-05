Aserbaidschanisch-deutscher Wirtschaftsrat könnte gegründet werden

Baku, 5. Juni, AZERTAC

Yusif Abdullayev, Exekutivdirektor der Agentur zur Förderung von Export und Investitionen Aserbaidschans (AZPROMO), ist mit einer Delegation um den Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Michael Harms, zusammengetroffen.

Bei dem Treffen hob Yusif Abdullayev das günstige Investitionsklima in Aserbaidschan, die strategische regionale Anbindung sowie das Potenzial im Bereich Transport und Logistik hervor.

Die Seiten würdigten die Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen aserbaidschanischen und deutschen Unternehmen in den Bereichen grüne Energie, Industrie und Technologietransfer.

In diesem Zusammenhang wurde die Möglichkeit der Gründung eines aserbaidschanisch-deutschen Wirtschaftsrats erörtert. Die Parteien betonten, dass eine solche Plattform den kontinuierlichen Dialog zwischen Unternehmern beider Länder erleichtern, den Informationsaustausch fördern und die Umsetzung gemeinsamer Initiativen unterstützen könnte.

Die deutsche Seite wurde zudem eingeladen, am Privatsektor-Forum teilzunehmen, das vom 16. bis 19. Juni in Baku im Rahmen der 51. Jahrestagung der Islamischen Entwicklungsbankgruppe stattfinden wird, sowie am 2. Internationalen Investitionsforum Aserbaidschans, das für den 25. und 26. September geplant ist. Diese Veranstaltungen sollen Gelegenheit bieten, das Investitionspotenzial Aserbaidschans zu präsentieren und die aserbaidschanisch-deutsche wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter zu stärken.