Aserbaidschanische Athletin feiert historischen Erfolg bei Boccia-Weltmeisterschaft

Baku, 31. August, AZERTAC

Die Boccia-Weltmeisterschaft in Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, ist zu Ende gegangen.

Nach Angaben des Nationalen Paralympischen Komitees Aserbaidschans gewann Sona Agayeva in der Klasse BC2 die Bronzemedaille.

Die Athletin sicherte sich den Podestplatz mit einem Sieg über die Südkoreanerin Ahyoung Choi, die derzeit Platz drei der Weltrangliste belegt.

Damit gewann Aserbaidschan im Boccia seine erste Medaille bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft und schrieb damit Geschichte in der paralympischen Bewegung des Landes.