Aserbaidschanische Parlamentssprecherin besucht Denkmal von Nationalleader Heydar Aliyev in Belgrad
Baku, 3. Juni, AZERTAC
Im Rahmen ihres Arbeitsbesuchs in Serbien besuchte die Vorsitzende der Milli Majlis (Nationalversammlung) Aserbaidschans, Sahiba Gafarova, das Denkmal von Nationalleader Heydar Aliyev im Tašmajdan Park in Belgrad.
Sahiba Gafarova erwies dem Nationalführer ihre Ehre und legte Blumen an seinem Denkmal nieder.
Anschließend besuchte die von Sahiba Gafarova geleitete Parlamentsdelegation das Denkmal des bedeutenden serbischen Schriftstellers Milorad Pavić.