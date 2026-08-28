Aserbaidschanische Schwimmer treten auf Malta an

Baku, 28. August, AZERTAC

Vier Athleten des Aserbaidschanischen Komitees für Spezial-Olympische Spiele werden vom 10. bis 14. September am Special Olympics European Open Swimming Competition – Malta 2026 teilnehmen.

Aserbaidschan wird von Aghasalim Abdullayev, Mahammad Ali, Mirgaib Rasulov und Georgiy Ganiyev vertreten. Cheftrainer ist Elvin Hüseynov, seine Assistentin Yuliya Dubrovina.

Das Team setzt derzeit seine Vorbereitung im Rahmen eines Trainingslagers fort.