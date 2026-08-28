Aserbaidschanische Sportler nehmen an Europameisterschaft teil

Baku, 28. August, AZERTAC

Mitglieder der aserbaidschanischen Nationalmannschaft im Sportklettern werden an der Europameisterschaft teilnehmen, die in der französischen Stadt Laval ausgetragen wird.

Wie der Aserbaidschanische Bergsteigerverband gegenüber AZERTAC mitteilte, wird Aserbaidschan bei dem vom 28. bis 30. August stattfindenden Wettbewerb durch Chingiz Taghizade, Leyla Ahmadova und Sima Safarova vertreten.

Die Sportler werden in den Disziplinen Speedklettern und Lead-Klettern antreten.

Die aserbaidschanische Mannschaft wird bei dem Wettbewerb von Aysel Sultanova betreut.