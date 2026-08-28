Aserbaidschanische Strandringer gewinnen bei Weltmeisterschaft in Baku acht Medaillen

Baku, 28. August, AZERTAC

Aserbaidschans Strandringer haben bei der U17-Weltmeisterschaft in Baku mit acht Medaillen ein hervorragendes Ergebnis erzielt.

Im Wettbewerb der Jungen wurden Eljan Hasanov (60 kg) und Nihat Suleymanli (80 kg) Weltmeister.

Alirza Heybatli (60 kg) und Elgun Karimli (90 kg) gewannen Silber, während Tunar Guliyev (70 kg) und Ruslan Valiyev (80 kg) jeweils Bronze holten.

Im Wettbewerb der Mädchen sicherte sich Rena Nuriyeva (65 kg) die Silbermedaille, Simura Abdullayeva (75 kg) gewann Bronze.

In der Mannschaftswertung der Mädchen belegte Aserbaidschan den ersten Platz, bei den Männern wurde die Mannschaft Zweite. Der Iran gewann die Gesamtwertung, Senegal belegte den dritten Platz.

Die U17-Weltmeisterschaft im Strandringen fand im Sea Breeze Resort statt.