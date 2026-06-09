Aserbaidschanische und zentralasiatische Fintech-Verbände unterzeichnen Absichtserklärung

Baku, 9. Juni, AZERTAC

Im Rahmen des internationalen Finanz- und Bankengipfels 2026: Globale finanzielle Integration der Turkstaaten ist eine Absichtserklärung zwischen des Aserbaidschanischen Fintech Verein und der Zentralasiatische Fintech Association (CAFA) unterzeichnet worden.

Die Vereinbarung zielt auf die Entwicklung des regionalen Fintech-Ökosystems, die Förderung innovativer Lösungen sowie den Ausbau des Erfahrungs- und Wissensaustauschs zwischen den beiden Organisationen ab.