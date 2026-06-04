Aserbaidschanische Unternehmerinnen sammeln Erfahrungen in Deutschland

Berlin, 4. Juni, AZERTAC

Eine Gruppe aserbaidschanischer Unternehmerinnen hat an einer Erfahrungsaustauschreise in Berlin teilgenommen. Ziel des Besuchs war es, erfolgreiche Modelle der Frauenförderung in Deutschland kennenzulernen und Möglichkeiten für eine engere Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Deutschland zu erörtern.

Im Rahmen des Programms trafen die Teilnehmerinnen Vertreter staatlicher Einrichtungen, Hochschulen sowie Wirtschafts- und Gründerzentren. Dabei standen Themen wie die wirtschaftliche Stärkung von Frauen, Unternehmertum, soziale Innovationen und die Förderung lokaler Gemeinschaften im Mittelpunkt.

Zum Abschluss der Reise diskutierten die Teilnehmerinnen über die Anwendung der gewonnenen Erfahrungen in Aserbaidschan sowie über neue Kooperationsmöglichkeiten zur Förderung des weiblichen Unternehmertums, insbesondere in den Regionen des Landes.