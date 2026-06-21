Aserbaidschanischer Boxer gewinnt Gold beim Weltcup

Baku, 21. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Boxer Saidjamshid Jafarov hat beim Weltcup im chinesischen Guiyang die Goldmedaille gewonnen.

Jafarov, der in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm antrat, traf im Finale auf den Bulgaren Rami Kiwan.

Der Aserbaidschaner entschied alle drei Runden für sich und sicherte sich mit einem einstimmigen Punktsieg von 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28) souverän den Weltcup-Titel.

Damit beendete die aserbaidschanische Nationalmannschaft das Turnier, an dem 300 Athleten aus 40 Ländern teilnahmen und das als zweites Ranglistenturnier des Jahres ausgetragen wurde, mit einer Gold- und zwei Bronzemedaillen.

Zuvor hatten die aserbaidschanischen Boxer Murad Allahverdiyev (80 kg) und Alfonso Dominguez (90 kg) jeweils die Bronzemedaille gewonnen, nachdem sie in ihren Gewichtsklassen den dritten Platz belegt hatten.