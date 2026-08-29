Aserbaidschanischer Judoka feiert historischen Erfolg

Baku, 29. August, AZERTAC

Der aserbaidschanische gehörlose Judoka Joschgun Aliyev hat beim erstmals im Schweizer Lausanne ausgetragenen Turnier „Ecole Mont-Olivet Deaf Judo Masters Top 18“ die Goldmedaille gewonnen.

Der Athlet setzte sich in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm im Rundensystem gegen drei Gegner durch. Dabei besiegte er unter anderem den brasilianischen Deaflympics-Champion von 2025, Dantes Pedro, mit 2:0. Nach einer 0:1-Niederlage gegen den Kasachen Aktinberk Kakitayev gewann Aliyev seinen letzten Kampf gegen den Türken Nurullah Dündar per Ippon.

Damit wurde Joschgun Aliyev zum ersten aserbaidschanischen Sieger des Turniers „Masters Top 18“. Sein Erfolg stellt zugleich einen weiteren historischen Meilenstein für den aserbaidschanischen Judosport von Athleten mit Hörbehinderung dar.