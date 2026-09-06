Aserbaidschanischer Judoka Suleyman Schukurov wird Europameister

Baku, 6. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Judoka Suleyman Schukurov hat bei den U21-Europameisterschaften in Podgorica den Titel gewonnen. Der 90-Kilogramm-Kämpfer setzte sich im Finale gegen den Deutschen Konstantin Distel mit Ippon durch und holte seinen zweiten Europameistertitel.

Davud Namazli (bis 100 kg) und Ramazan Ahmadov (über 100 kg) gewannen jeweils Bronze. Damit hat Aserbaidschan bei den Titelkämpfen bislang fünf Medaillen errungen, darunter zwei Goldmedaillen.

An den Europameisterschaften in Montenegro nehmen rund 400 Judokas aus 44 Ländern teil. Aserbaidschan ist mit 14 Athleten in zehn Gewichtsklassen vertreten.