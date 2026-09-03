Aserbaidschanischer Judoka wird Europameister

Baku, 3. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Judoka Aykhan Mirzazade hat bei den Junioren-Europameisterschaften 2026 im montenegrinischen Podgorica die Goldmedaille gewonnen.

In der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm besiegte Mirzazade im Finale den Franzosen Lucien Tixier und sicherte sich den Europameistertitel.