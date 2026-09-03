Aserbaidschanischer Kickboxer gewinnt Gold beim Weltcup

Baku, 3. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Kickboxer Hasan Allahyarov hat beim WAKO-Weltcup 2026 in Budapest die Goldmedaille gewonnen.

Der 71-Kilogramm-Kämpfer setzte sich in der Juniorenklasse Low Kick gegen alle seine Gegner durch und sicherte sich den ersten Platz.