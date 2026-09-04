Aserbaidschanischer Para-Taekwondo-Sportler gewinnt Gold beim Grand Prix

Baku, 4. September, AZERTAC

Beim Para-Taekwondo-Grand-Prix im südkoreanischen Muju hat der aserbaidschanische Athlet Sabir Zeynalov die Goldmedaille gewonnen.

Der in der Klasse K44 bis 58 Kilogramm startende Zeynalov setzte sich im Viertelfinale gegen den Japaner Mitsuya Tanaka und im Halbfinale gegen den Taiwanesen Xiao Xiang-wen durch. Im Finale besiegte er den Brasilianer Gustavo Ruppel und sicherte sich den Turniersieg.