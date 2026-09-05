Aserbaidschanischer Ringer gewinnt Silber bei Welt-Nomadenspielen

Baku, 5. September, AZERTAC

Im Rahmen der VI. Welt-Nomadenspiele in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek fanden Wettbewerbe im Ringen, Gürtelringen und Khapsagay statt.

Der aserbaidschanische Ringer Ravan Musayev erreichte im Ringen das Finale und gewann die Silbermedaille.

Die Sieger und Medaillengewinner wurden mit Medaillen und Geldprämien ausgezeichnet.