Aserbaidschanisches Öl wird für 99 Dollar verkauft

Baku, 6. Juni, AZERTAC

Der Preis für aserbaidschanisches Öl auf dem Weltmarkt ist gesunken.

Wie AZERTAC berichtet, fiel der Preis für ein Barrel der Ölsorte Azeri Light um 1,13 US-Dollar beziehungsweise 1,28 Prozent auf 99,48 US-Dollar.

Der niedrigste Preis für Azeri Light wurde am 21. April 2020 mit 15,81 US-Dollar je Barrel verzeichnet, der Höchststand lag im Juli 2008 bei 149,66 US-Dollar je Barrel.