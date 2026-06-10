Aserbaidschans Außenminister informiert in Tokio über Normalisierungsprozess mit Armenien

Tokio, 10. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov hat in Tokio im Rahmen seines Besuchs Mitglieder der japanisch-aserbaidschanischen parlamentarischen Freundschaftsgruppe getroffen.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Japan sowie deren weitere Entwicklung. Beide Seiten betonten die Bedeutung politischer Konsultationen, wirtschaftlicher Kooperationsmechanismen und hochrangiger gegenseitiger Besuche für den Ausbau der Beziehungen.

Der Minister informierte zudem über den Stand des Normalisierungsprozesses zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie über die Maßnahmen nach dem Konflikt, darunter den Wiederaufbau der befreiten Gebiete und die Minenräumung. Auch regionale und internationale Themen, einschließlich der Lage im Nahen Osten, wurden erörtert.