Aserbaidschans Beach-Wrestler holen sieben Medaillen bei Turnier im „Sea Breeze“

Baku, 30. August, AZERTAC

Die vierte Etappe der World Series im Beach-Wrestling ist in Baku zu Ende gegangen.

Bei dem im Erholungszentrum „Sea Breeze“ ausgetragenen Turnier erreichten sieben aserbaidschanische Ringer das Podium. Vusal Aliyev (80 kg), Aschraf Aschirov (90 kg) und Jamal Feyziyev (+90 kg) gewannen Gold. Nargiz Samadova (60 kg) und Sahib Dadaschov (80 kg) holten Silber, während Javid Niftalizade (80 kg) und Ramiz Hasanov (90 kg) Bronze gewannen.

Die aserbaidschanische Männerauswahl belegte mit 84 Punkten den ersten Platz in der Mannschaftswertung. Georgien wurde mit 62 Punkten Zweiter, die Ukraine mit 45 Punkten Dritter. Bei den Frauen belegte Aserbaidschan mit 40 Punkten den zweiten Platz hinter der Ukraine (100 Punkte); Spanien wurde mit 24 Punkten Dritter.

An dem erstmals in Aserbaidschan ausgetragenen Wettbewerb nahmen 55 Ringer aus 14 Ländern teil. Das Finale der World Series findet am 26. und 27. September in Katerini (Griechenland) statt. Auf Grundlage der über alle Etappen gesammelten Punkte werden dort die Weltmeister ermittelt.