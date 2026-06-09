Aserbaidschans Exporte nach Frankreich stiegen mehr als 17-fach

Baku, 9. Juni, AZERTAC

In den Monaten Januar bis April 2026 exportierte Aserbaidschan Waren im Wert von 50,34 Millionen US-Dollar nach Frankreich, wie aus Angaben des Staatlichen Zollkomitees hervorgeht. Der Exportwert lag 47,48 Millionen US-Dollar höher als im Vorjahr, was einem 17,6-fachen Anstieg entspricht.

Die Importe aus Frankreich nach Aserbaidschan beliefen sich im Berichtszeitraum auf 73,39 Millionen US-Dollar und gingen damit um 167.920 US-Dollar (0,23 %) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück.

Laut Bericht machten diese Zahlen 0,42 % der gesamten Exporte Aserbaidschans und 1,33 % der gesamten Importe aus.