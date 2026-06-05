Aserbaidschans Minifußball-Nationalmannschaft zum Europameister gekrönt
Baku, 5. Juni, AZERTAC
Die aserbaidschanische Minifußball-Nationalmannschaft hat sich zum zweiten Mal den Europameistertitel gesichert. Im Finale der Minifußball-Europameisterschaft in Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei, besiegte sie die Ukraine mit 2:0.
Die Tore für Aserbaidschan erzielten Mirmehdi Rzayev und Isa Atayev.
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