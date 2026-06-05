Aserbaidschans Minifußball-Nationalmannschaft zum Europameister gekrönt

Baku, 5. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanische Minifußball-Nationalmannschaft hat sich zum zweiten Mal den Europameistertitel gesichert. Im Finale der Minifußball-Europameisterschaft in Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei, besiegte sie die Ukraine mit 2:0.

Die Tore für Aserbaidschan erzielten Mirmehdi Rzayev und Isa Atayev.