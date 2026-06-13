Aserbaidschans Premierminister trifft Regierungschef der Türkischen Republik Nordzypern

Baku, 13. Juni, AZERTAC

Der Premierminister Aserbaidschans, Ali Asadov, hat den Ministerpräsidenten der Türkische Republik Nordzypern, Ünal Üstel, getroffen.

Bei dem Treffen wurde die positive Entwicklung der hochrangigen Kontakte zwischen beiden Seiten sowie der Ausbau der parlamentarischen Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen politischen Parteien hervorgehoben. Zudem wurde die Bedeutung der in Baku veranstalteten Kulturtage der Türkischen Republik Nordzypern betont, die als Fortsetzung der in den vergangenen Jahren intensivierten kulturell-humanitären Beziehungen gewertet wurden.

Die Seiten lobten die erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen der Organisation der Turkstaaten und hoben die aktive Beteiligung Nordzyperns als Beobachterstaat an den Tätigkeiten der Organisation hervor. Darüber hinaus erörterten sie weitere Perspektiven für den Ausbau der bilateralen Beziehungen in verschiedenen Bereichen.