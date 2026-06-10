Aserbaidschans strategische Devisenreserven um 15,2 Prozent gestiegen

Baku, 10. Juni, AZERTAC

Zum 1. Juni 2026 beliefen sich die strategischen Devisenreserven Aserbaidschans auf 88,44 Milliarden US-Dollar, wie das Staatliche Statistische Komitee mitteilte.

Dies entspricht einem Anstieg von 15,2 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Damit setzen die strategischen Währungsreserven des Landes ihren Wachstumskurs fort und unterstreichen die solide finanzielle Position Aserbaidschans.