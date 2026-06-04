Außenminister Aserbaidschans und Irans führen Telefongespräch

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov und sein iranischer Amtskollege Seyed Abbas Araghchi haben ein Telefongespräch geführt.

Dabei erörterten die Minister den aktuellen Stand und die Perspektiven der bilateralen Zusammenarbeit sowie die regionale Sicherheitslage.

Araghchi informierte über den laufenden Verhandlungsprozess Irans und die jüngsten Entwicklungen in diesem Zusammenhang. Bayramov hob die Bedeutung diplomatischer Bemühungen für die Erhaltung des Friedens in der Region hervor.

Zudem tauschten sich beide Seiten über weitere bilaterale und regionale Themen sowie aktuelle Entwicklungen aus.