Außenminister Aserbaidschans und Litauens telefonieren

Baku, 3. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov hat am 3. September mit seinem litauischen Amtskollegen Kęstutis Budrys telefoniert.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen der aktuelle Stand und die Perspektiven der bilateralen Beziehungen. Beide Seiten betonten die Bedeutung des politischen Dialogs und des Ausbaus der Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse.

Die Minister erörterten zudem die bilaterale Zusammenarbeit im Rahmen multilateraler Plattformen sowie die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union. Budrys informierte über Litauens Vorbereitungen auf den Vorsitz im Rat der Europäischen Union im ersten Halbjahr 2027.

Darüber hinaus tauschten sich die Minister über die regionale Sicherheitslage, die Situation im Südkaukasus sowie die Bemühungen um dauerhaften Frieden und Stabilität in der Region aus.