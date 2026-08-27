Außenminister Bayramov empfängt neue Botschafterin Malaysias

Baku, 27. August, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov hat die neu ernannte Botschafterin Malaysias in Aserbaidschan, Aznifah Isnariah Binti Abdul Ghani, empfangen.

Die Botschafterin überreichte dem Minister eine Kopie ihres Beglaubigungsschreibens. Minister Bayramov gratulierte ihr zu ihrer Ernennung und wünschte ihr Erfolg bei ihrer diplomatischen Tätigkeit in Aserbaidschan.

Bei dem Treffen wurden der aktuelle Stand und die Perspektiven der bilateralen Beziehungen sowie Möglichkeiten zur Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Handel, Tourismus und Bildung erörtert. Auch Aserbaidschans Transit- und Logistikpotenzial sowie seine Rolle für die Energiesicherheit wurden angesprochen.

Der aserbaidschanische Chefdiplomat betonte zudem die Bedeutung der gegenseitigen Unterstützung Aserbaidschans und Malaysias im Rahmen der UNO, der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, der Bewegung der Blockfreien Staaten und der D-8.

Darüber hinaus wurden die Vorbereitungen auf den für dieses Jahr in Baku geplanten Gipfel der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) sowie Aserbaidschans geplante Ausrichtung des Gipfels der Organisation für Islamische Zusammenarbeit im Jahr 2027 erörtert.

Der Minister informierte die Botschafterin außerdem über die aktuelle Lage in der Region sowie über die laufenden Wiederaufbau- und Restaurierungsarbeiten in der Nachkriegszeit. Die Botschafterin dankte für den herzlichen Empfang und erklärte, sich für die weitere Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen und der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit einzusetzen.