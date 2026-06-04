Außenminister Bayramov trifft neuen brasilianischen Botschafter in Aserbaidschan

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Ceyhun Bayramov hat den neu ernannten Botschafter Brasiliens in Aserbaidschan, Bernard Klingl, zu einem Antrittsbesuch empfangen.

Der Botschafter überreichte dabei eine Kopie seines Beglaubigungsschreibens. Minister Bayramov gratulierte ihm zu seiner Ernennung und wünschte ihm Erfolg in seiner diplomatischen Tätigkeit.

Beide Seiten erörterten die Perspektiven der bilateralen Beziehungen und betonten die Bedeutung der Intensivierung des politischen Dialogs sowie der Ausweitung gegenseitiger Besuche.

Besprochen wurden zudem Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Handel, Energie, Landwirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur und Hightech sowie die Zusammenarbeit im Rahmen internationaler Organisationen, insbesondere im Rahmen der Vereinten Nationen und der COP-Prozesse.