Außenminister: Keine Unterbrechung bei Projekten zwischen Aserbaidschan, Türkei und Georgien

Istanbul, 8. Juni, AZERTAC

Bei den gemeinsamen Projekten zwischen Aserbaidschan, der Türkei und Georgien ist es nach Angaben des aserbaidschanischen Außenministers Jeyhun Bayramov zu keiner einzigen Unterbrechung gekommen.

„Während der heutigen Gespräche hatten wir die Gelegenheit, den Fortschritt der seit unserem letzten Treffen umgesetzten Projekte in unseren drei Ländern zu überprüfen“, sagte Bayramov nach dem 10. trilateralen Treffen der Außenminister in Istanbul. Zudem habe man neue Initiativen sowie künftige Perspektiven im Lichte aktueller globaler Entwicklungen erörtert und gemeinsame Herausforderungen besprochen.

Vor dem Hintergrund zunehmender internationaler und regionaler Spannungen spüre die an einer wichtigen Transitachse zwischen Europa und Asien gelegene Region die Auswirkungen globaler Prozesse besonders deutlich, so Bayramov weiter.

Gleichzeitig betonte der Minister, dass die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan, der Türkei und Georgien weiterhin sehr stabil sei. „Nicht ein einziger Tag der Unterbrechung ist bei der Umsetzung gemeinsamer Projekte zu verzeichnen gewesen“, sagte er.

Durch die aktive Beteiligung der drei Länder habe die strategische Bedeutung der Energie-, Transport- und Handelskorridore zwischen Ost und West im aktuellen globalen Umfeld weiter zugenommen.

Zum Abschluss des Treffens unterzeichneten die Außenminister die sogenannte Istanbul-Erklärung.