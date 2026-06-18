Außenminister von Aserbaidschan und Bangladesch erörtern bilaterale Beziehungen

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov und der Außenminister Bangladeschs, Khalilur Rahman, haben ein Telefongespräch geführt.

Jeyhun Bayramov gratulierte seinem Amtskollegen zur Wahl zum Präsidenten der 81. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen und wünschte ihm viel Erfolg für seine künftige Tätigkeit. Zugleich betonte er, dass diese Wahl die wachsende Rolle Bangladeschs in der internationalen Gemeinschaft widerspiegele.

Während des Gesprächs erörterten die Minister den aktuellen Stand und die Perspektiven der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Bangladesch. Sie hoben das Potenzial für den Ausbau des politischen Dialogs sowie der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Bildung und humanitäre Angelegenheiten hervor.

Darüber hinaus tauschten sich die Gesprächspartner über die Zusammenarbeit auf multilateralen Plattformen aus und unterstrichen die Bedeutung gegenseitiger Unterstützung innerhalb der Vereinten Nationen, der Bewegung der Blockfreien Staaten, der D-8-Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie weiterer internationaler Formate.

Zudem wurden aktuelle Fragen der regionalen und internationalen Sicherheitsagenda erörtert.