Außenministerien Aserbaidschans und Belarus halten politische Konsultationen ab

Baku, 28. August, AZERTAC

Der stellvertretende Außenminister Aserbaidschans Samir Scharifow hat am 28. August Belarus besucht und dabei den belarussischen Außenminister Maxim Ryschenkow getroffen.

Bei dem Gespräch wurden Fragen im Zusammenhang mit der strategischen Partnerschaft zwischen beiden Staaten erörtert. Die besondere Rolle der Staatsoberhäupter beider Länder bei der Weiterentwicklung der auf Freundschaft beruhenden Beziehungen wurde hervorgehoben.

Anschließend fand die nächste Runde der politischen Konsultationen zwischen den Außenministerien Aserbaidschans und Belarus statt. Die Delegationen wurden von Samir Scharifow und dem stellvertretenden belarussischen Außenminister Pawel Utyupin geleitet.

Im Mittelpunkt standen die positive Entwicklung des politischen Dialogs, die Umsetzung getroffener Vereinbarungen sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Wirtschaft, Energie, Landwirtschaft und Humanitäres. Zudem wurden die Perspektiven der Zusammenarbeit und die gegenseitige Abstimmung in regionalen und internationalen Organisationen erörtert.

Die Seiten tauschten sich außerdem über weitere bilaterale und regionale Fragen von gemeinsamem Interesse aus.