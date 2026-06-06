Außenministerium nennt Zahl der Toten und Verletzten nach Drohnenangriffen im Asowschen Meer

Baku, 6. Juni, AZERTAC

Das aserbaidschanische Außenministerium hat die Zahl der Opfer unter den aserbaidschanischen Staatsbürgern nach den Drohnenangriffen auf die Frachtschiffe „Natra“ und „Zircon“ im Asowschen Meer bekannt gegeben.

Demnach wurden von insgesamt 25 beteiligten aserbaidschanischen Staatsbürgern vier verletzt und vier kamen ums Leben. Die Leichname von Rajab Ahadov (Jahrgang 1976) und Mahammad Aliyev (Jahrgang 1997) wurden geborgen; ihre Überführung nach Aserbaidschan wird vorbereitet. Das Schicksal von zwei weiteren Vermissten soll nach Abschluss der Sucharbeiten geklärt werden.

Zwei Verletzte konnten bereits aus dem Krankenhaus in Jeisk entlassen werden, während sich zwei weitere weiterhin in stabiler Verfassung befinden. Das Außenministerium erklärte, die aserbaidschanische Botschaft in Russland leiste vor Ort umfassende Unterstützung und sprach den Familien der Opfer sein tiefes Beileid aus.