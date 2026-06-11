Baku: Diskussionen über neue geopolitische Realitäten im Südkaukasus und Aserbaidschans Friedensagenda

Baku, 11. Juni, AZERTAC

In Baku hat heute eine Veranstaltung zum Thema „Neue geopolitische Realitäten im Südkaukasus: Aserbaidschan und die Friedensagenda“ begonnen. Organisiert wird sie vom Zentrum für die Analyse Internationaler Beziehungen (AIR-Zentrum).

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Diskussionen über die neuen politischen und geopolitischen Realitäten in der Region sowie über Aserbaidschans Agenda für Frieden und regionale Zusammenarbeit.

Zu den Rednern zählen Experten des Zentrums, Abgeordnete des aserbaidschanischen Parlaments sowie weitere Fachleute. Sie befassen sich mit den geopolitischen Entwicklungen im Südkaukasus, der regionalen Sicherheitslage und den Perspektiven für die Friedensagenda.