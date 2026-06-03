Baku-Initiativgruppe und Internationale Sikh-Föderation unterzeichnet Memorandum

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Die Baku-Initiativgruppe (BIG) und die Internationale Sikh-Föderation haben ein Memorandum of Understanding zur Zusammenarbeit in den Bereichen akademische, historische und kulturelle Forschung unterzeichnet.

Das Dokument wurde im Namen der BIG von deren Exekutivdirektor Abbas Abbasov sowie im Namen der Internationalen Sikh-Föderation von Bual Moninder Singh und Sidhu Dabindercit Singh unterzeichnet.

Das Memorandum sieht gemeinsame Forschungen zum historischen Erbe der Sikh-Gemeinschaft in der Region, einschließlich Bakus und des Ateschgah-Tempels, die Förderung wissenschaftlicher Zusammenarbeit sowie die Stärkung des interreligiösen Dialogs vor.

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