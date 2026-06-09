Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

WIRTSCHAFT

Baku richtet „Internationaler Finanz- und Bankengipfel 2026“ aus

Baku, 9. Juni, AZERTAC

In Baku hat am 9. Juni ein zweitägiger internationaler Gipfel unter dem Titel „Internationaler Finanz- und Bankengipfel 2026: Globale finanzielle Integration der Turkstaaten“ begonnen.

Die Veranstaltung organisiert mit Unterstützung des Rates der Bankenverbände der Turkstaaten (CBATS), der Zentralbank Aserbaidschans sowie mehrerer Bankenverbände aus Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan und der Türkei. Ziel ist es, die Integration der Finanzsysteme der Region in den globalen Finanzraum zu beschleunigen.

Im Mittelpunkt der Beratungen stehen unter anderem aktuelle Entwicklungen im globalen Bank- und Finanzsektor, digitale Transformation, Open Banking, Künstliche Intelligenz im Finanzwesen, Cybersicherheit, Geldwäschebekämpfung (AML/CFT) sowie nachhaltige und grüne Finanzierungsmodelle.

An dem Gipfel nehmen hochrangige Vertreter aus Banken, Finanzinstitutionen, Regulierungsbehörden, Technologieunternehmen sowie internationale Experten und Investoren teil.

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