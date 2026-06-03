Belarussische Vizepremierministerin nennt zentrale Entwicklungsschwerpunkte der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Belarus beruhen auf einer langjährigen Freundschaft und gegenseitigem Vertrauen. Dies sagte die belarussische Vizepremierministerin Natalia Petkewitsch auf der 16. Sitzung der aserbaidschanisch-belarussischen Regierungskommission für Handels- und Wirtschaftskooperation.

Als zentrale Prioritäten für den weiteren Ausbau der bilateralen Beziehungen bezeichnete sie die Industriekooperation, die Gründung gemeinsamer Unternehmen sowie die Zusammenarbeit im Agrarsektor.