Berater: Aserbaidschan will Technologieforschung mit den USA ausbauen

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan ist bereit, die Zusammenarbeit mit den USA in Zukunftstechnologien deutlich auszubauen. Das sagte Hüseyn Hüseynov, Berater des aserbaidschanischen Wirtschaftsministers, auf der Konferenz „TECHNOVATION: Wissenschaft und Innovation für eine nachhaltige wirtschaftliche Transformation“in Baku.

Aserbaidschan trete in eine neue Etappe der wirtschaftlichen Entwicklung ein, die auf Technologie, Innovation und Wissen basiere, erklärte Hüseynov. Die USA seien seit mehr als 30 Jahren einer der verlässlichsten Wirtschaftspartner des Landes.

Neben der traditionellen Zusammenarbeit im Energiesektor eröffne der jüngste aserbaidschanisch-amerikanische Wirtschaftsdialog neue Perspektiven in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Hochleistungsrechnen, Cloud-Technologien und digitale Innovationen. Kooperationen mit Unternehmen wie Dell Technologies, Oracle, Microsoft und Amazon zeigten, dass sich die Beziehungen von einer klassischen Investitionspartnerschaft hin zu einer strategischen Technologiekooperation entwickelten.

Als Beispiel nannte Hüseynov das Projekt „Digital Silk Way“ sowie die erste digitale Wirtschaftszone des Landes. Aserbaidschan sei bereit, gemeinsam mit den USA die Technologien und Industrien der Zukunft mitzugestalten.