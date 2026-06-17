Bolivien und die USA wollen im Kampf gegen Drogenbanden zusammenarbeiten

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Bolivien und die USA wollen erstmals seit 20 Jahren wieder bei der Bekämpfung des Drogenhandels zusammenarbeiten.

Wie die US-Botschaft in La Paz mitteilte, sieht ein Abkommen unter anderem

die Ausbildung bolivianischer Sicherheitskräfte durch die USA vor. Zudem habe Washington dem Land Hilfen von 20 Millionen Dollar zugesagt.

Der frühere linksgerichtete bolivianische Präsident Morales hatte 2008 die Beziehungen zu den USA abgebrochen und alle Beamte der Anti-Drogen-Behörde DEA des Landes verwiesen. Der amtierende konservative Präsident Paz kündigte nach seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr eine Wiederannäherung an die USA an.

Der UNO zufolge ist Bolivien der drittgrößte Kokainproduzent weltweit - nach Kolumbien und Peru.