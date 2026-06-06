Botschafter: Aserbaidschan bekräftigt regionale Zusammenarbeit durch konkrete Maßnahmen

Moskau, 6. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan betrachtet die Entwicklung der Beziehungen zu seinen Nachbarstaaten als eine der wichtigsten Prioritäten seiner Außenpolitik. Das erklärte der aserbaidschanische Botschafter in Russland, Rahman Mustafayev, auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg.

Er betonte, dass die von den Präsidenten Ilham Aliyev und Recep Tayyip Erdogan initiierte „3+3“-Plattform den Ausbau der regionalen Zusammenarbeit fördern solle. Aserbaidschan untermauere sein Engagement durch konkrete Projekte und Investitionen.

Mit Blick auf die Beziehungen zu Armenien äußerte Mustafayev die Hoffnung auf den Abschluss des Normalisierungsprozesses und die Unterzeichnung eines Friedensabkommens.

Farida Abdullayeva