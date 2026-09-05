Champions League: „Sabah“ trägt Heimspiele im Olympiastadion Baku aus

Baku, 5. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Fußballmeister „Sabah“ wird seine Heimspiele in der Ligaphase der UEFA-Champions League im Olympiastadion Baku austragen.

Der Klub hat sich erstmals in seiner Geschichte für die Ligaphase der Champions League qualifiziert. Zu Hause trifft „Sabah“ auf den FC Barcelona, Borussia Dortmund, den SSC Neapel und Slavia Prag. Auswärts spielt der Klub gegen Arsenal, Manchester United, den FC Villarreal und Viking.

Sein erstes Spiel bestreitet „Sabah“ am 10. September in England gegen Manchester United.