Champions League: Spielplan von „Sabah“ veröffentlicht

Baku, 29. August, AZERTAC

Der aserbaidschanische Meister Sabah startet am 10. September in die Ligaphase der UEFA-Champions League. Zum Auftakt gastiert das Team in England bei Manchester United.

Das Highlight folgt am 25. November: Am fünften Spieltag empfängt „Sabah“ in Baku den spanischen Spitzenklub FC Barcelona.

Der Spielplan:

10. September, 23:00: Manchester United – Sabah

13. Oktober, 20:45: Sabah – Slavia Prag

20. Oktober, 20:45: Sabah – Borussia Dortmund

4. November, 00:00: Viking – Sabah

25. November, 21:45: Sabah – FC Barcelona

8. Dezember, 21:45: Villarreal – Sabah

20. Januar 2027, 21:45: Sabah – Napoli

27. Januar, 00:00: Arsenal – Sabah