China veröffentlicht nationalen Aktionsplan für Menschenrechte für Zeitraum 2026–2030

Baku, 11. Juni, AZERTAC

China veröffentlichte am Donnerstag bei der Eröffnung des Forums für globale Menschenrechtsgovernance 2026 einen neuen nationalen Aktionsplan für Menschenrechte. Dieser soll sicherstellen, dass die zentrale Stellung des Volkes respektiert und dessen grundlegende Interessen geschützt werden.

Der Nationale Aktionsplan Chinas für Menschenrechte (2026–2030) wird zudem soziale Fairness und Gerechtigkeit fördern und sicherstellen, dass die Früchte der Modernisierung allen Menschen in gerechter Weise zugutekommen.

Der Aktionsplan gliedert sich in eine Einleitung und acht Kapitel. Er wurde gemeinsam von den Vertretern der Mitglieder des gemeinsamen Sitzungsmechanismus für den nationalen Aktionsplan für Menschenrechte vorgestellt.

Die chinesische Regierung habe ihren vierten Aktionsplan für Menschenrechte für den Zeitraum 2021 bis 2025 umgesetzt. Durch die konsequente Umsetzung der darin festgelegten Ziele und Aufgaben habe das Land bemerkenswerte Fortschritte beim Schutz der Menschenrechte erzielt und damit der weltweiten Menschenrechtsentwicklung die dringend benötigte Stabilität und Sicherheit verliehen, heißt es im aktuellen Aktionsplan. (Xinhua)