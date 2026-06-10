China will Gewinnung strategischer Mineralien aus Meerwasser ausweiten

Baku, 10. Juni, AZERTAC

Chinas Ministerium für Natürliche Ressourcen veröffentlichte am Montag einen Bericht, der neue Fortschritte bei der Nutzung von Meerwasser im Land hervorhebt und gleichzeitig Licht auf die riesigen Reserven an strategischen Mineralien im Meerwasser und die Pläne des Landes wirft, die Gewinnung solcher Ressourcen durch technologischen Fortschritt auszuweiten.

Laut dem Bericht hat China erfolgreich die Extraktion von Uran im Kilogrammmaßstab aus realen Meeresumgebungen erreicht. Darüber hinaus haben inländische Forschungsinstitute, Universitäten und Unternehmen Durchbrüche bei den grundlegenden Theorien und Schlüsseltechnologien zur Gewinnung von Lithium, Uran, Deuterium und anderen Spurenelementen erzielt.

Die weltweiten Uranreserven im Meerwasser werden auf etwa 4,5 Milliarden Tonnen geschätzt, mehr als das Tausendfache der bekannten landgestützten Reserven.

Als strategische aufstrebende Industrie wachse Chinas Sektor der Meerwasserentsalzung und -umfassungsnutzung als Ganzes stetig, so der Bericht.

Laut Xiang Wenxi, Direktor des Instituts für Meerwasserentsalzung und Mehrzwecknutzung in der nordchinesischen Stadt Tianjin, gibt es in China derzeit 167 Entsalzungsprojekte mit einer Gesamtkapazität von 3,077 Millionen Tonnen pro Tag. Gleichzeitig hat die jährliche Menge an Meerwasser, die für industrielle Kühlzwecke genutzt wird, 193,36 Milliarden Tonnen erreicht, ein Anstieg von 86,4 Prozent gegenüber 2020.

Während des Zeitraums des 15. Fünfjahresplans (2026-2030) werde China die Iteration relevanter Technologien und Ausrüstungen vorantreiben und technologische Reserven für die Gewinnung strategischer Elemente aus Meerwasser aufbauen, so Xiang. (Xinhua)