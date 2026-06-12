Chinas verzeichnet Erholung des Konsums und robustes Wachstum in aufstrebenden Industrien

Baku, 12. Juni, AZERTAC

Chinas Konsumsektor hat laut Daten eines Thinktanks der Regierung im vergangenen Monat eine stetige Erholung fortgesetzt, während seine aufstrebenden Industrien eine starke Wachstumsdynamik gezeigt haben.

Die Offline-Konsumzahlungen des Landes seien im Mai im Jahresvergleich um 2,4 Prozent gestiegen, wobei sich das Wachstumstempo im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozentpunkte beschleunigt habe, so das Staatliche Informationszentrum (SIC), ein Thinktank der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform, des obersten Wirtschaftsplaners des Landes.

Eine detaillierte Aufschlüsselung zeigt eine starke Leistung in bestimmten Sektoren, wobei der Konsum von Elektronikprodukten, Gastronomiedienstleistungen und Transportdienstleistungen robuste Zuwächse von 9,7 Prozent, 5,4 Prozent bzw. 4,8 Prozent verzeichnete.

Xing Yuguan, ein Forscher des SIC, führte die Erholung des Konsumsektors auf das Programm zur Inzahlungnahme von Konsumgütern und die Maßnahmen zur Stärkung des Dienstleistungskonsums des Landes sowie auf den Impuls durch die Maifeiertage zurück.

Über den Konsumsektor hinaus offenbarten die SIC-Daten auch eine industrielle Verschiebung hin zu aufstrebenden und intelligenten Sektoren.

Laut SIC sind die Investitionen in zukunftsweisende Bereiche wie KI und humanoide Roboter im Mai stark gestiegen, während der Wert der Zuschlagsgebote für Infrastrukturprojekte in den Bereichen Rechenleistung, Daten, Netzwerke und in anderen Sektoren im Jahresvergleich um 106,9 Prozent in die Höhe schnellte.