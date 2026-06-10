Chinesische Botschafterin: Beziehungen zwischen China und Aserbaidschan werden immer enger

Baku, 10. Juni, AZERTAC

Die chinesische Botschafterin in Aserbaidschan, Lu Mei, hat anlässlich des Internationalen Tages des Dialogs zwischen den Zivilisationen die wachsende Bedeutung des kulturellen und politischen Austauschs zwischen beiden Ländern hervorgehoben.

In ihrem Beitrag betonte sie, dass der Dialog zwischen den Zivilisationen gegenseitiges Verständnis, Vertrauen und Zusammenarbeit fördere und einen wichtigen Beitrag zur friedlichen internationalen Entwicklung leiste. China setze sich für Respekt gegenüber unterschiedlichen Kulturen sowie für den Ausbau des internationalen Austauschs ein.

Lu Mei erklärte zudem, dass sich die Beziehungen zwischen China und Aserbaidschan in den vergangenen Jahren auf einem historischen Höchststand befänden. Die Zusammenarbeit entwickle sich insbesondere in den Bereichen Politik, Wirtschaft und im Rahmen der „Belt and Road“-Initiative positiv.

Weiterhin hob sie hervor, dass die beiden Länder durch eine lange Geschichte, kulturelle Traditionen und gemeinsame Werte verbunden seien. Das wachsende Interesse an Sprache, Kultur und Tourismus auf beiden Seiten trage zusätzlich zur Vertiefung der bilateralen Freundschaft bei.