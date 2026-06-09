Chinesische Fahrzeughersteller dämpfen Prognosen für 2026

Baku, 9. Juni, AZERTAC

Die chinesischen Autobauer streichen nach einem erneuten Absatzrückgang ihre Jahresprognose deutlich zusammen. Der Branchenverband China Passenger Car Association (PCA) rechnet für 2026 jetzt mit einem Rückgang der Verkaufszahlen um elf Prozent.

Bisher hatte die PCA einen Rückgang um ein Prozent vorausgesagt. Im Mai sackten die Verkäufe im Jahresvergleich um 22,1 Prozent auf 1,5 Millionen Fahrzeuge ab, wie ein Sprecher des Verbands in Peking mitteilte.

Der Absatz von Verbrennern sackte sogar um 39 Prozent ab. Die in China als New Energy Vehicles (NEV) bezeichneten Antriebsarten wie reine Elektroautos und Hybridantriebe verbuchten einen Rückgang um 7,5 Prozent.

Die Ausfuhren legten dem Branchenverband zufolge im Mai zwar um 75,1 Prozent zu, konnten den Einbruch im Inlandsgeschäft aber nicht ausgleichen.

Eigentlich hatten die Autohersteller ab April mit einer Erholung gerechnet. Tatsächlich gingen die Verkäufe in den ersten fünf Monaten des Jahres jedoch um 19,5 Prozent zurück. Das verdeutlicht die Herausforderungen, denen man sich angesichts zurückgefahrener staatlicher Hilfen und zunehmender Überkapazitäten gegenübersieht.

PCA-Generalsekretär Cui Dongshu zeigt sich dennoch verhalten optimistisch: „Im dritten Quartal sollte sich der Gesamtmarkt allmählich verbessern und im Schlussquartal wieder wachsen.“ Für das Gesamtjahr rechnet er daher mit einem schwächeren Rückgang als im bisherigen Jahresverlauf.

Im Auslandsgeschäft mit Elektroautos bleibt die Nachfrage robust. So stiegen bei BYD die gesamten Fahrzeugverkäufe im Mai erstmals seit neun Monaten wieder. Und Nio vermeldete einen deutlichen Anstieg der Nachfrage. Auch der US-Elektroautobauer Tesla verkaufte mehr in China hergestellte Autos als im Vorjahreszeitraum.