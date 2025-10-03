Degenfechten: Aserbaidschanische Sportlerin gewinnt Bronze bei den 3. GUS-Spielen
Ganja, 3. Oktober, AZERTAC
Die aserbaidschanische Athletin Mirunay Abasova hat bei den 3. GUS-Spielen im Sportpalast von Ganja eine Bronzemedaille gewonnen.
Sie hat die Medaille beim Wettbewerb der Mädchen gesichert.
